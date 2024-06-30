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Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

 В советское время во всех школах вместо обычных столов и стульев классы были оснащены специальными учебными местами: партами Короткова и Эрисмана.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
сколько чулок порвано об эти савейские парты, сколько рук исцарапано об гвозди, торчащие из этих парт... и ведь что ещё заполнилось - жалобы на качество этих парт учителями-директорами игнорировались... а тут , как-то, внучка пришла из школы и на юбке затяжка.. откуда?, спрашиваем - об сиденье зацепила.. один звонок классному и на завтра этой &quot;парты&quot; в классе не было - заменили...
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9 час.
Ингерман Ланская
про древесину сам придумал или гена зюгандон набредил? парты в совдепии стругались или из сосны или из ёлки, порой доски были плохо отструганные, но краской большинство косяков замазывалось..... а вот лозунги в совдепии так и оставались лозунгами.... про лучшее детям: когда в 50-е ввели жалкую пародию гимназической формы , то эта форма для школьников шилась из ткани низкого качества - форма была дубовая, кололась, быстро пачкалась, фартуки гладились очень плохо....
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9 час.
Владилен Антонович
...&quot;а как можно было бахнуть крышкой, ух вся школа вздрагивала&quot;... Можно было...но, потом пол урока простоять в углу, да ещё могли и родителей в школу вызвать... Проходили, знаем!
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4 час.

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