Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

Ингерман Ланская сколько чулок порвано об эти савейские парты, сколько рук исцарапано об гвозди, торчащие из этих парт... и ведь что ещё заполнилось - жалобы на качество этих парт учителями-директорами игнорировались... а тут , как-то, внучка пришла из школы и на юбке затяжка.. откуда?, спрашиваем - об сиденье зацепила.. один звонок классному и на завтра этой "парты" в классе не было - заменили...

Ингерман Ланская про древесину сам придумал или гена зюгандон набредил? парты в совдепии стругались или из сосны или из ёлки, порой доски были плохо отструганные, но краской большинство косяков замазывалось..... а вот лозунги в совдепии так и оставались лозунгами.... про лучшее детям: когда в 50-е ввели жалкую пародию гимназической формы , то эта форма для школьников шилась из ткани низкого качества - форма была дубовая, кололась, быстро пачкалась, фартуки гладились очень плохо....