Девушки, вы всегда говорите что деньги это не главное, а как на самом деле?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫБизнес и финансыДевушки, вы всегда говорите что деньги это не главное, а как на самом деле?Жил я с любимой девушкой год, все было оч хорошо, конечно ругались иногда но у кого не бывает. В основном душа в душу.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_Главное -- научиться писАть без ошибок :) .Денис ЛТогда станут все счастливы? )))Михаил_А то :) .Денис ЛТут много баб пишут без ошибок, но они тупые как валенок и истерички. И наоборот, милые и забавные те у которых грамматика хромает.)))Элина МорозоваВот уж точно. А то даже смысл сразу не понять.Михаил_По смыслу нет вопросов.А2Александр 24Бросай ты эту дуру,пока не поздно.Денис ЛЭто неправильное для неё название. Дуры бывают бескорыстными, любящими и преданными, а эта никчёмный паразит и отброс.Элина МорозоваДа уж. Два дурака в одной семье- это перебор)))Элина МорозоваЯ всегда говорю, что мужчина в первую очередь должен быть умным. А все остальное приложиться. А этот дурачок так и не понял причины такого поворота в поведения девушки. У него деньги все заполонили. У мальчика никаких планов, стремлений и прогресса. Один только регресс.. Как идет так и идет. Год прожили вместе, а воз и ныне там. Ну возможно он такой в папашу своего уродился. 10 лет жить в состоянии ремонта? А мама там еще жива? И никаких движений в сторону что то улучшить в жизни, никаких планов и целей.. Ну в общем то такой в мужья подойдет предприимчивой и инициативной даме, которая будет из него веревки вить. А эта девушка видимо не из тех. Ей хочется в нем хоть чуть чуть мужика увидеть..ЮРЮрий Викторович Рыбаков... самое важное - парень не спешит брать деньги у родителей на свои "инициативы" - а это уже половина жизненного успеха - да , он придет не сразу, но если мужик решил двигаться самостоятельно то его только похвалить можно. А про 10 лет ремонта у родителей - так это их жизнь и их дело и выводы про инициативность , целеустремленность и прочую "ботву" делать не нужно - срок еще не прошел - хотя бы в 1 пятилетку - а то ведь как выходит - все хотят жить в будущем уже сейчас, но для достижения чего либо нужны мозги, образование, усилия и ... время. Если даме это понять сложно - вывод один - нужно менять даму - ничего хорошего с ней не выйдет.Комментировать
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