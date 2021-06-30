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Девушки, вы всегда говорите что деньги это не главное, а как на самом деле?

Девушки, вы всегда говорите что деньги это не главное, а как на самом деле?

Жил я с любимой девушкой год, все было оч хорошо, конечно ругались иногда но у кого не бывает. В основном душа в душу.

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Михаил_
Главное -- научиться писАть без ошибок :) .
Денис Л
Тогда станут все счастливы? )))
Михаил_
А то :) .
Денис Л
Тут много баб пишут без ошибок, но они тупые как валенок и истерички. И наоборот, милые и забавные те у которых грамматика хромает.)))
Элина Морозова
Вот уж точно. А то даже смысл сразу не понять.
Михаил_
По смыслу нет вопросов.
Александр 24
Бросай ты эту дуру,пока не поздно.
Денис Л
Это неправильное для неё название. Дуры бывают бескорыстными, любящими и преданными, а эта никчёмный паразит и отброс.
Элина Морозова
Да уж. Два дурака в одной семье- это перебор)))
Элина Морозова
Я всегда говорю, что мужчина в первую очередь должен быть умным. А все остальное приложиться. А этот дурачок так и не понял причины такого поворота в поведения девушки. У него деньги все заполонили. У мальчика никаких планов, стремлений и прогресса. Один только регресс.. Как идет так и идет. Год прожили вместе, а воз и ныне там. Ну возможно он такой в папашу своего уродился. 10 лет жить в состоянии ремонта? А мама там еще жива? И никаких движений в сторону что то улучшить в жизни, никаких планов и целей.. Ну в общем то такой в мужья подойдет предприимчивой и инициативной даме, которая будет из него веревки вить. А эта девушка видимо не из тех. Ей хочется в нем хоть чуть чуть мужика увидеть..
Юрий Викторович Рыбаков
... самое важное - парень не спешит брать деньги у родителей на свои "инициативы" - а это уже половина жизненного успеха - да , он придет не сразу, но если мужик решил двигаться самостоятельно то его только похвалить можно. А про 10 лет ремонта у родителей - так это их жизнь и их дело и выводы про инициативность , целеустремленность и прочую "ботву" делать не нужно - срок еще не прошел - хотя бы в 1 пятилетку - а то ведь как выходит - все хотят жить в будущем уже сейчас, но для достижения чего либо нужны мозги, образование, усилия и ... время. Если даме это понять сложно - вывод один - нужно менять даму - ничего хорошего с ней не выйдет.

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