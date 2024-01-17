Сенатор США Шумер: шансы на достижение договора о поддержке Киева превышают 50%

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%.
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