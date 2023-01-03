Коронавирус подтвердился у семь жителей Забайкалья за сутки

По данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус выявили у семи жителей Забайкальского края.«По данным на 3 января, за сутки в Забайкалье выявлено семь новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.