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Коронавирус подтвердился у семь жителей Забайкалья за сутки

Коронавирус подтвердился у семь жителей Забайкалья за сутки

По данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус выявили у семи жителей Забайкальского края.«По данным на 3 января, за сутки в Забайкалье выявлено семь новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

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