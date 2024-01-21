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Восхитительная коллекционная статуэтка Т-1000 поступит в продажу в следующем ...

Восхитительная коллекционная статуэтка Т-1000 поступит в продажу в следующем ...

Восхитительная коллекционная статуэтка Т-1000 поступит в продажу в следующем годуПроизводитель высокодетализированных коллекционных скульптур, компания Prime 1 Studio, представила настоящее произведение искусства: великолепную скульптуру культового “злодея” из фильма “Терминатор 2: Судный день” — Т-1000 в исполнении актера Роберта Патрика.

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