В Якутии за один день на реках утонули двое мужчин

В Республике Якутия в последние несколько дней утонули на реках двое мужчин, один из них выпал из лодки, другого унесло течением.
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