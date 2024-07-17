Многие и не знают, как солить ОГУРЦЫ на зиму с НЕОБЫЧНЫМ ингредиентом

Друзья, я покажу необычный способ засолки огурцов на зиму с необычным ингредиентом. При таком способе не нужно стерилизовать банки, крышки, не нужно ничего кипятить, не нужно ни уксуса, сахара.
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