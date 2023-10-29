В Петербурге из-за кодированных заводчан могут сократить время вечерней продажи алкоголя

В Санкт-Петербурге рассмотрят законопроект о сокращении времени вечерней продажи алкоголя.Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, Михаил Коломыцев, предложил сократить время вечерней продажи алкоголя в регионе с 22:00 до 21:00.