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В Петербурге из-за кодированных заводчан могут сократить время вечерней продажи алкоголя

В Петербурге из-за кодированных заводчан могут сократить время вечерней продажи алкоголя

В Санкт-Петербурге рассмотрят законопроект о сокращении времени вечерней продажи алкоголя.Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, Михаил Коломыцев, предложил сократить время вечерней продажи алкоголя в регионе с 22:00 до 21:00.

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