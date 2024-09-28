Очередной провал Disney: по словам аналитиков, “Это все Агата” стартовал даже х...

Очередной провал Disney: по словам аналитиков, “Это все Агата” стартовал даже хуже чем “Звездные войны: Аколит”На прошлой неделе в сервисе Disney+ стартовал показ нового сериала “Это все Агата” от студии Marvel и компании Disney.
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