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Север Пресс

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Ямальский речной флот пополнится двумя новыми скоростными теплоходами

Ямальский речной флот пополнится двумя новыми скоростными теплоходами

Для пассажирских перевозок по рекам Ямала построят два новых скоростных судна проекта А-145. Эти теплоходы способны развивать скорость до 40 узлов и эффективно работать в сложных северных условиях при волнении до четырех баллов.

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