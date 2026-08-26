Ямальский речной флот пополнится двумя новыми скоростными теплоходами

Для пассажирских перевозок по рекам Ямала построят два новых скоростных судна проекта А-145. Эти теплоходы способны развивать скорость до 40 узлов и эффективно работать в сложных северных условиях при волнении до четырех баллов.
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