Аналитик Федосова — об операции в Ливане: Израиль получил карт-бланш от США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, комментируя начало операции ЦАХАЛ в Ливане, заявила в беседе с RT, что Израиль, вероятно, получил карт-бланш от США.
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