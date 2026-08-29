Lit Energy и «Амкал» сыграют на стадионе «Алании» во Владикавказе в 1-м туре Кубка Лиги. Это дебют Мамаева в роли тренера

Павел Мамаев дебютирует на посту главного тренера Lit Energy. WINLINE Кубок Лиги , первый дивизион, 1-й тур 29 августа, суббота Lit Energy – « Амкал ».
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