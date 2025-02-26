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Петербургский дневник

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Импортозамещающими деталями для АвтоВАЗа займутся в Петербурге

Импортозамещающими деталями для АвтоВАЗа займутся в Петербурге

Это проект холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» займется выпуском импортозамещающие детали для автомобилей Lada, сообщил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

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