Импортозамещающими деталями для АвтоВАЗа займутся в Петербурге

Это проект холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» займется выпуском импортозамещающие детали для автомобилей Lada, сообщил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
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