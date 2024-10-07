В украинском городе Сумы прогремел сильный взрыв

Взрыв прозвучал в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области раздается воздушная тревога.
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