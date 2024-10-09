В разводах чаще всего виноваты именно женщины. Такое мнение высказал священник Белорусской православной церкви, архимандрит, насельник Никольского монастыря в Гомеле Савва Мажуко.
Архимандрит Савва Мажуко: В разводах чаще всего виновата женщина
Комментарии
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Александр
когда люди в рясах начинают оценивать кто прав или виноват, они открывают своё истинное лицо. Бог Отец никого никогда не оценивает!!!! у него безусловная любовь к людям, и благословление на собственный опыт, пусть даже отрицательный!!!
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16 час.
Александр Маркитанов
среди попов верующих практически нет. Ибо церковный бизнес самый циничный среди всех на Земле. Ко 2-му году обучения семинарии, познав суть церковной кухни, либо уходят, либо становятся циниками
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15 час.
Ольга Дрейзина
👍👌
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4 час.
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