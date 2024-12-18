"Известия": треть частных домов в России не могут достроить

Девелоперы не могут достроить треть частных домов в России, пишут "Известия". Отмечается, что часть застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) осталась без оборотных средств, в результате чего не может завершить проекты.
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