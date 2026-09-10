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Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября

Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября

Пока Дональд Трамп рассуждает о возможной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, ФСБ раскрывает куда более темные планы Киева — подготовку убийства британского посла, чтобы втянуть Лондон в войну с Москвой.

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