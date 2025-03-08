Результаты опроса Noi.md: Как вы относитесь к тому, что люди делают пластические операции на лице?

Редакция Noi.md призвала своих читателей как на сайте, так и в Viber, принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как вы относитесь к тому, что люди делают пластические операции на лице? Согласно результатам опроса, проведенного на сайте Noi.