Испанская полиция подтвердила смерть русского лётчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 в "страну У"

В NYT получили комментарии по вопросу того, кому принадлежит найденное мёртвое телоГазета New York Times со ссылкой на источники в испанской полиции пишет о том, что в прибрежном городе Вильяхойоса действительно было обнаружено тело русского лётчика Максима Кузьминова.