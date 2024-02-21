Испанская полиция подтвердила смерть русского лётчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 в "страну У"

В NYT получили комментарии по вопросу того, кому принадлежит найденное мёртвое телоГазета New York Times со ссылкой на источники в испанской полиции пишет о том, что в прибрежном городе Вильяхойоса действительно было обнаружено тело русского лётчика Максима Кузьминова.
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