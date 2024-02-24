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Вылетевший из Пулково самолёт развернули в воздухе из-за сообщения о «минировании»

Рейс задержали почти на шесть часов. В ночь на 24 февраля самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Пулково в Таджикистан, но через некоторое время его развернули в воздухе из-за сообщения о подозрительном предмете на борту.

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