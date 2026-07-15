Рост страховых выплат по рискам терроризма и диверсий сохраняется

Страховые компании фиксируют продолжающийся рост выплат по рискам террористических актов и диверсий. Сегмент страхования, связанный с такими рисками, за последние несколько лет значительно расширился, превратившись в отдельное направление с высокой убыточностью.
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