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Рост страховых выплат по рискам терроризма и диверсий сохраняется

Страховые компании фиксируют продолжающийся рост выплат по рискам террористических актов и диверсий. Сегмент страхования, связанный с такими рисками, за последние несколько лет значительно расширился, превратившись в отдельное направление с высокой убыточностью.

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