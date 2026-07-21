БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»

Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»

Сверхсекретные американские беспилотники Иран спокойно приземляет «неназванными» РЭБ Виталий Орлов Фото: wikimedia C берегов продолжающего пылать Персидского залива пришла очередная новость, вполне себе претендующая на сенсационность.

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Комментарии
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Tigra07
Молодцы персы!
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