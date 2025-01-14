Китайский университет подал заявку на патент на подводный кабельный резак

Группа инженеров из Университета Лишуй, расположенного в прибрежной провинции Чжэцзян в Китае, подала заявку на получение патента на «устройство для резки подводных кабелей волочащегося типа» в 2020 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии