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Елена Блиновская обжаловала приговор: 5 лет и 1 млн рублей штрафа

Елена Блиновская обжаловала приговор: 5 лет и 1 млн рублей штрафа

Елена Блиновская, известная как "королева марафонов", обжаловала приговор Савеловского суда Москвы, по которому была осуждена на 5 лет колонии общего режима с крупным штрафом за легализацию 716 миллионов рублей.

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