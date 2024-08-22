К инициативе ФАС по снижению цен на школьные товары присоединяются новые игроки

После рекомендации Антимонопольного ведомства о необходимости зафиксировать цены на товары, пользующиеся повышенным спросом в преддверии нового учебного года, цены на товары школьного ассортимента снизила компания «Комус».
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