Задержаны арендаторы складов в Челябинске, где собирали дроны

На складе прошел обыск, взяты пробы на наличие в помещениях склада взрывчатых веществ.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialСиловики задержали арендодателей и арендаторов челябинского склада, в котором, предположительно, хранились дроны, использованные для массированной атаки 1 июня.