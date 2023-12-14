Задержан террорист, совершивший теракт на БАМе Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ.
Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...
Комментарии
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Виктор Шилин
И еще Государство!!! ОТМЕНИ двойное гражданство. Или ты Россиянин или пес безродный ,пора выбирать!!!
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7 час.
Владимир Михальков
О каком успехе ФСБ талдычит автор ежели теракт то был успешно совершён а они его в который раз прошляпили? Рассчитывали что хохлы так далеко не заберутся а они взяли и забрались! Хорошо ещё что тоннель не сильно пострадал и движение поездов быстро восстановили а могло быть и гораздо хуже! И что радости бить по хвостам когда лошадь уже украли? В общем хохлам очередной зачёт!
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2 час.
нина сафронова
👍
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1 час.
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