Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...

Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...

Задержан террорист, совершивший теракт на БАМе Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ.

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Комментарии
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Виктор Шилин
И еще Государство!!! ОТМЕНИ двойное гражданство. Или ты Россиянин или пес безродный ,пора выбирать!!!
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7 час.
Владимир Михальков
О каком успехе ФСБ талдычит автор ежели теракт то был успешно  совершён а они его в который раз прошляпили? Рассчитывали что хохлы так далеко не заберутся а они взяли и забрались! Хорошо ещё что тоннель не сильно пострадал и движение поездов быстро восстановили а могло быть и гораздо хуже! И что радости бить по хвостам когда лошадь уже украли? В общем хохлам очередной зачёт!
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2 час.
нина сафронова
👍
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1 час.

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