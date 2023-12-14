Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...

Владимир Михальков

О каком успехе ФСБ талдычит автор ежели теракт то был успешно совершён а они его в который раз прошляпили? Рассчитывали что хохлы так далеко не заберутся а они взяли и забрались! Хорошо ещё что тоннель не сильно пострадал и движение поездов быстро восстановили а могло быть и гораздо хуже! И что радости бить по хвостам когда лошадь уже украли? В общем хохлам очередной зачёт!