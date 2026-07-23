Будьте настоящими

Мне постоянно пытаются приписывать нечто, чего я не говорил или не имел в виду. Хотя я вроде стараюсь предельно ясно и недвусмысленно излагать (но тараканы в головах отдельных читающих думают иначе).
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