Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Будьте настоящими

Будьте настоящими

Мне постоянно пытаются приписывать нечто, чего я не говорил или не имел в виду. Хотя я вроде стараюсь предельно ясно и недвусмысленно излагать (но тараканы в головах отдельных читающих думают иначе).

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