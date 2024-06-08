Земли польские в ипотечном указателе Романовых

В 1891 году за 1 700 000 рублей император Александр III купил у немецкого магната Гвидо Хенкеля фон Доннерсмарка имения Ченстоховского уезда Петроковской губернии на землях Царства Польского, которые стали собственностью императорской семьи Романовых.
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