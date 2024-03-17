МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 168 беспилотников и 23 снаряда РСЗО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства.
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