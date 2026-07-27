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Братт сыграл свадьбу в отеле Villa Cora во Флоренции, торжество посетили Улльмарк, Маркстрем, Немец, Заха. Майер и Хишир носили Йеспера на плечах

Шведский нападающий « Нью-Джерси »  Йеспер Братт сыграл свадьбу со своей девушкой Николь Лауд в гранд-отеле Villa Cora, который расположен в вилле XIX века во Флоренции.

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