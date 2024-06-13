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Полковник Уилкерсон: США ослабели со времен Карибского кризиса

Полковник Уилкерсон: США ослабели со времен Карибского кризиса

Политическая ситуация вокруг Кубы напоминает Карибский кризис в 1962 году. С тех пор США значительно ослабли и потеряли свою мощь, заявил YouTube-каналу Dialogue Works отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

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