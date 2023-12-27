Лазарев высказался о здоровье Баскова: "Может не встать"

Сергей Лазарев пошутил над Николаем Басковым после исполнения песни "Ягода-малинка"В Сети распространяется ролик с телешоу "Дуэты", где Сергей Лазарев и Николай Басков, сидя на корточках, исполняют песню "Ягода-малинка".