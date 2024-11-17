Киев объявил о начале испытаний новейшего оружия: главное за сутки

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Владимир Зеленский заявил о начале испытаний четырех видов ракет производства Украины, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об уничтожении элитного спецназа ВСУ на Днепре, а председатель КНР Си Цзиньпин и действующий президент США Джо Байден обсудили на встрече в Перу украинский конфликт.