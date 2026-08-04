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Нижегородская правда

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Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале

Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом.

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