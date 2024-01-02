Суд встал на сторону Насти Ивлеевой

Видеоканал ведущей Насти Ивлеевой требовали заблокировать. Лидер религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» подал в суд на звезду сериала «Монастырь», пояснив, что просмотрел 84 ролика на канале «Настя Ивлеева» и обнаружил, что она «занимается распространением информации в неприличной ….