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Суд встал на сторону Насти Ивлеевой

Видеоканал ведущей Насти Ивлеевой требовали заблокировать. Лидер религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» подал в суд на звезду сериала «Монастырь», пояснив, что просмотрел 84 ролика на канале «Настя Ивлеева» и обнаружил, что она «занимается распространением информации в неприличной ….

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