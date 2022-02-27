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Ванга предсказала события на Украине: чем все должно завершиться?

Ванга предсказала события на Украине: чем все должно завершиться?

Предсказание болгарской провидицы Ванги на 2022 год начинает сбываться. В 2020 году кум провидицы рассказал в эфире программы «Пусть говорят» о том, что Ванга предвидела войну в Украине и масштабные изменения в политическом строе этой страны.

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