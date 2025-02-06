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Представлять Кишинев в Гагаузии отправили избившего экс-главу автономии чиновника

Представлять Кишинев в Гагаузии отправили избившего экс-главу автономии чиновника

Правительство Молдавии решило, что избивший в 2014 году руководившего Гагаузией Михаила Формузала и председателя Народного собрания региона Дмитрия Константинова чиновник Сергей Чернев будет представлять Кишинев в автономии.

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