«ДЕнейтрализация» территории: шесть шагов от конcтитуционного нейтралитета

Нейтрализация территории в международном праве - запрещение использования какой-либо территории в военных целях, в том числе для ведения военных действий на определенной территории и для её использования в качестве базы для их ведения, включая транзит оружия.
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