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Обстановка в Мариуполе: цены на недвижимость улетают в космос, но спрос продолжает расти

Обстановка в Мариуполе: цены на недвижимость улетают в космос, но спрос продолжает расти

По словам главы ДНР, в город прибывает множество новых жителей из различных уголков страны. В жестких условиях роста цен на жилье, россияне неожиданно стали заинтересованы в приобретении жилья в новых регионах, включая Мариуполь в ДНР.

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