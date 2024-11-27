Обстановка в Мариуполе: цены на недвижимость улетают в космос, но спрос продолжает расти

По словам главы ДНР, в город прибывает множество новых жителей из различных уголков страны. В жестких условиях роста цен на жилье, россияне неожиданно стали заинтересованы в приобретении жилья в новых регионах, включая Мариуполь в ДНР.
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