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Tennis Australia просила федеральные власти Австралии заранее проверять медотводы игроков, чтобы избежать ситуации, в которую попал Джокович. Им отказали

В австралийские медиа попали новые документы о переговорах между Tennis Australia, федеральными властями Австралии и правительством штата Виктория о возможности въезда в страну игроков, не прошедших вакцинацию от коронавируса, но перенесших болезнь в последние полгода.

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