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Шахматы могут войти в показательную программу Олимпиады-2028

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил о возможном включении шахмат в показательную программу Олимпийских игр.

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