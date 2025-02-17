Кингисеппские таможенники не дали вывезти в Эстонию серебряную кружку 18 века с библейскими сюжетами

Старинная чаша в форме пивной кружки была изготовлена в Германии Кингисеппские таможенники в пункте пропуска Ивангород обнаружили у россиянина, пытавшегося проследовать в Нарву (Эстония) по «зеленому» коридору, серебряную кружку XVIII века весом более килограмма.