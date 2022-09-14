Самая Модная

251 подписчик

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Кремль ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России

Россияне привыкли, что слова российских политиков в большинстве случаев расходятся с делом, а потому граждане РФ теперь не знают, как реагировать на ответ пресс-секретаря Владимира Путина по вопросу частичной или полной мобилизации в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх