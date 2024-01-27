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Ударный кулак из 52 бригад: сила Украины, о которой узнаем через два месяца

Ударный кулак из 52 бригад: сила Украины, о которой узнаем через два месяца

По отечественным СМИ разлилось благодушное настроение: новостные ленты забиты сообщениями о ежедневном уничтожении сотен украинских боевиков, в статьях – рассказы о том, в каком ужасе находится население подконтрольных Киеву территорий из-за тотальной мобилизации.

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