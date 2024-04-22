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Рогов сообщил о бегстве ВСУ из села Очеретино в ДНР

Рогов сообщил о бегстве ВСУ из села Очеретино в ДНР

Украинские боевики второпях бежали из села Очеретино в ДНР. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов агентству РИА Новости.

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