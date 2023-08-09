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Чудом выжившие рассказали о жутком взрыве в Сергиевом Посаде

Чудом выжившие рассказали о жутком взрыве в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад стал местом трагического происшествия. В результате мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в этом маленьком городе, десятки людей понесли тяжелые потери, а судьба восьмерых человек до сих пор не известна.

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