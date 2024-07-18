Линус Торвальдс уверен в провале RISC-V. Он винит программистов

Создатель Linux не сомневается, что RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистовЛинус Торвальдс выразил опасения относительно развития архитектуры RISC-V, предполагая, что она может столкнуться с теми же проблемами, что ранее возникали у Arm и x86 — в своем выступлении он подчеркнул проблему взаимодействия между разработчиками аппаратного и программного обеспечения, которая, по его мнению, создает значительный риск повторения прошлых ошибок.