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Украинские беженки в Чехии становятся проститутками

Украинские беженки в Чехии становятся проститутками

Координатор «Объединения в защиту женщин» Зденька Пехарова в четверг, 15 сентября заявила, что в Чехии сутенеры втягивают в проституцию украинских беженок, – сообщает чешская газета «Лидове новины».

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