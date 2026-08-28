Как добавить дому характер: 10 идей ручного декора, которые меняют пространство

Иногда заходишь в комнату и понимаешь: вроде бы всё на месте, чисто, аккуратно, но чего-то не хватает.
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